Godzilla x Kong, promosso o bocciato? Le prime reazioni dalla stampa

Dopo le previsioni per il box office di Godzilla x Kong, sono state pubblicate online le prime reazioni della stampa specializzata alla pellicola.

In generale, le reazioni al nuovo film di questo Monsterverse sembrano essere più che positive, con molti recensori che sostengono di essersi divertiti. "#GodzillaXKong è un'esplosione atomica! Un viaggio fantasticamente strano e psichedelico attraverso l'era Shōwa con tutta la vivacità di una copertina di un album degli anni '80. È un'avventura assurda - scimmie cremisi, draghi di ghiaccio, un Dan Stevens deliziosamente assurdo. Un altro divertente ingresso nel MonsterVerse!", afferma Griffin Schiller di FilmSpeak.

"#GodzillaXKong ha un sacco di punti di forza per me! Tonnellate di azione kaiju selvaggia, un cattivo brutale per Kong, un Godzilla potenziato, Dan Stevens che fa faville, alcune sorprese legittime e così tanti colori. Portatemi più MonsterVerse!". Sostiene Aaron Neuwirth – "GODZILLA X KONG: IL NUOVO IMPERO" regna. Il regista Adam Wingard abbraccia pienamente il tono di un'opera rock fantasy, con tanto di colonna sonora synth-heavy, immagini heavy metal e aghi anni '80 da urlo. Incredibilmente sciocco e a tratti sentito, è una sincera lettera d'amore all'era Shōwa", aggiunge Andrew J. Salazar di Discussing Film.

