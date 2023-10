Godzilla x Kong, prime reazioni al film MonsterVerse: i fan di Godzilla non gradiranno...

Secondo quanto riportato in queste ore, in settimana Legendary Pictures avrebbe tenuto le prime proiezioni di prova di Godzilla x Kong: Il nuovo impero, nuovo capitolo della saga cinematografica del MonsterVerse e sequel diretto del blockbuster del 2021 Godzilla vs Kong.

Il nuovo capitolo, che sarà diretto ancora una volta dal regista di culto Adam Wingard, si sarebbe mostrato ad una platea selezionata per un primo test-screening: non sono trapelati dettagli particolari sulla storia, che rimane ancora ben avvolta dal mistero, ma le reazioni del pubblico ci forniscono un primo giudizio sull'attuale versione del film, che però a quanto pare rischia di scontentare i fan di Godzilla.

Sembra infatti che Godzilla x Kong: Il nuovo impero avrà moltissimi elementi di fantascienza, in netta opposizione rispetto al primo film della saga - Godzilla di Gareth Edwards, saldamente ancorato al 'realismo' - ma i giudizi generali sono pressoché positivi, se non entusiastici. Tuttavia, come abbiamo anticipato fin dal titolo, il consenso da parte dei fan di Godzilla è più basso rispetto a quello arrivato dagli appassionati di King Kong, perché a quanto pare il Re delle Scimmie ha molto più tempo a schermo rispetto al Re dei Mostri (almeno nell'attuale versione del film). Uno spettatore è arrivato al punto di dire: "Mi è piaciuto ogni aspetto della trama di Kong, ma sono rimasto molto deluso dal fatto che Godzilla viene principalmente messo da parte. Sembra che Wingard sia molto più interessato a Kong". Tuttavia, tutti sono concordi che il film è molto divertente e che "ci sarà un combattimento tra kaiju ogni 20 minuti e metà di questi si svolgeranno di giorno".

Godzilla x Kong: Il nuovo impero uscirà ad aprile 2024. Per altri contenuti, vi ricordiamo che il MonsterVerse proseguirà a novembre su Apple TV+ con la nuova serie tv Monarch: Legacy of Monsters, che abbiamo visto in anteprima ma della quale vi parleremo a tempo debito...