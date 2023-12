Godzilla x Kong, le prime immagini ufficiali! Adam Wingard promette un film di botte

Dopo la pubblicazione deiprimi poster di Godzilla x Kong: Il nuovo impero e in attesa dell'uscita del trailer ufficiale, il nuovo film del MonsterVerse si è mostrato con tre nuove immagini diffuse in esclusiva da IGN.

Le foto, disponibili come sempre nel post che potete trovare in calce all'articolo, mostrano il ritorno di King Kong, Godzilla e dei protagonisti umani, e la loro pubblicazione è stata accompagnata con una nuova intervista al regista Adam Wingard, che torna dietro la macchina da presa di Godzilla x Kong: Il nuovo impero dopo il successo del precedente episodio della saga Legendary Pictures, Godzilla vs Kong. L'autore, per questo nuovo capitolo in uscita nel 2024, ha promesso tante botte, una CGI da paura e lunghe sequenze senza dialoghi nei quali i mostri saranno liberi di fare, beh, cose da mostri.

"Le abilità necessarie per creare un film di mostri giganti sono così specifiche che devi apprenderle, e solo alla fine della produzione ho pensato, 'Oh aspetta, ora so come fare queste cose'", ha dichiarato Wingard ad IGN durante il CCXP. "Dopo il primo film avevo tutte queste idee su cosa avrei fatto in un eventuale secondo capitolo, come avrei potuto migliorare ogni cosa. Gran parte di Godzilla x Kong è interamente animato da riprese in CGI, gran parte del film è solo pura immaginazione. Abbiamo alcune sequenze che durano fino a circa otto-dieci minuti in cui ci sono solo i mostri che fanno le loro cose da mostri, in questo modo la loro storia viene raccontata in maniera visiva e non verbale."

Il trailer di Godzilla x Kong dovrebbe arrivare nelle prossime ore, nel frattempo recuperate il trailer di Monarch: Legacy of Monsters, nuovo capitolo della saga disponibile in streaming su Apple TV+.