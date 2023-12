Godzilla x Kong, perché Godzilla è rosa nel nuovo trailer?

Dopo l’uscita del trailer ufficiale di Godzilla x Kong: il nuovo impero, a molti fan è sorto un dubbio riguardante l’aspetto di Godzilla.

Se avete visto il trailer della nuova pellicola in uscita, avrete potuto notare verso la fine della clip il nuovo aspetto del famoso Kaiju. Il mostro appare difatti con una sorta di “cresta” rosa dietro la schiena. Alcuni fan hanno apprezzato, alcuni no, ma in molti si sono chiesti il motivo dietro questa scelta stilistica. Purtroppo, non esiste alcuna ragione canonica dietro la colorazione rosa di Godzilla, o almeno nulla è stato ancora rivelato a tal proposito.

Di conseguenza, circolano sul web due teorie che tentano di spiegare il “nuovo look” del kaiju. La prima si ricollega agli eventi del primo film: alla fine della storia Godzilla rimane ibernato, e sembra che ciò gli permetta in qualche modo di evolversi. Sembra quindi che questo periodo di ibernazione abbia permesso al mostro di “sbloccare” la sua “forma rosa”, forse conferendogli nuovi poteri. L’altra ipotesi guarda invece al lato commerciale del film: Se il look di Godzilla rimane sempre lo stesso, è difficile produrre nuovo merchandising da poter vendere. Di conseguenza il nuovo aspetto rosa del mostro da la possibilità di produrre gadget e giocattoli esclusivi per Godzilla x Kong: il nuovo impero.

Due ipotesi molto interessanti, e non resta che aspettare l’uscita del film per chiarire questo piccolo dubbio. Nel frattempo, oltre al trailer, sono usciti due nuovi poster di Godzilla x Kong: il nuovo impero.