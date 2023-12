Godzilla x Kong, perché il Godzilla rosa è così forte? La trasformazione spiegata

I due kaiju più popolari nella storia del cinema torneranno presto sul grande schermo con Godzilla x Kong: The New Empire e mentre il MonsterVerse si espande sempre di più emerge un'importante novità sul mostro nucleare Godzilla che cambia muta e non solo!

Nel trailer di Godzilla x Kong non possiamo evitare di notare come il lucertolone nucleare abbia cambiato colore! Godzilla è rosa e la sua "cresta" appuntita rosata potrebbe essere la conseguenza di un'evoluzione molto importante per il mostro! Oltre il nuovo "look", infatti, Godzilla appare decisamente in forma portando i fan a chiedersi quanto questa evoluzione possa aver inciso sulla potenza del kaiju e il rosa, in tutto ciò, sarebbe una naturale conseguenza di qualcos'altro.

Un utente su X (ex Twitter) ha postato uno spettro elettromagnetico, ipotizzando che il colore rosa non sia altro che indicativo della maggiore potenza nucleare che potrà raggiungere il raggio che esce dalla bocca del mostro (trovate il tweet in calce all'articolo). Se così fosse, ci troveremmo di fronte alla versione più potente di Godzilla che riuscirebbe a raggiungere persino i raggi Gamma!

L'evoluzione del mostro sarà decisiva nella lotta contro un nuovo potente villain in Godzilla x Kong: The New Empire che costringerà Godzilla e Kong a collaborare, per la prima volta sul grande schermo, per la salvezza del mondo!