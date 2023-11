Godzilla x Kong, occhio al post su Instagram! Trailer in arrivo?

Il MonsterVerse si espande con Godzilla x Kong: The New Empire, sequel di Godzilla vs Kong. Dopo il rinvio del film, causa sciopero, siamo (forse) vicinissimi al trailer: qualcosa bolle in pentola e gli indizi sono da ricercare proprio nell'account Instagram di Godzilla x Kong!

"Something is coming", annuncia il profilo ufficiale dedicato al nuovo film del MonsterVerse che pubblica una grande mano insanguinata per anticipare al fandom che, finalmente, sono in arrivo nuovi aggiornamenti! L'ipotesi più probabile è che presto Warner Bros. condividerà il tanto atteso trailer di Godzilla x Kong: The New Empire la pellicola, sequel di Godzilla vs Kong, sarebbe dovuta arrivare sul grande schermo il 14 marzo 2024 ma le mobilitazioni di sceneggiatori e attori hanno reso necessario un rinvio, seppur non troppo lontano, al 12 aprile 2024. Il quinto capitolo del MonsterVerse segna il ritorno alla regia di Adam Wingard che si pone come obiettivo quello di esplorare più a fondo le origini dei leggendari mostri, ma non solo: i due Titani inizieranno un'insolita alleanza per salvare il mondo da una terribile nuova minaccia! Chi sarà il nuovo villain?

Il ritorno del temibile King Kong e del minaccioso Godzilla rispetteranno le altissime aspettative di fan?Ecco cosa ci dicono le prime reazioni a Godzilla x Kong!