Godzilla x Kong, non crederete mai a questo impressionante cosplay di Mechanic Godzilla

Godzilla sta per tornare, pronto ad invadere per l'ennesima volta il grande schermo con Godzilla e Kong - Il nuovo impero, nuovo capitolo del MonsterVerse dopo Godzilla vs. Kong che ha messo inizialmente uno contro l'altro due mostri iconici della storia del cinema, prima della minaccia di Mechanic Godzilla.

Online è virale il video di un incredibile cosplayer di Mechanic Godzilla, molto apprezzato dai fan e dagli utenti del web che da ore condividono la clip sui propri account social. La versione di Legendary di MechaGodzilla è l'ultima di una lunga serie di kaijū robotici che si sono scontrati con Godzilla nell'arco delle varie narrazioni del franchise TOHO, con design differenti tra loro. Tra i prossimi eventi legati al mostro nipponico spicca la maratona in occasione dei 70 anni di Godzilla; quasi settimana di proiezioni

Il 29 marzo uscirà nelle sale il sequel di Godzilla x Kong, dal titolo Godzilla e Kong - Il nuovo impero, diretto da Adam Wingard e scritto da Simon Barrett. Il cast è arricchito da interpreti del calibro di Rebecca Hall nei panni della dottoressa Ilene Andrews, Brian Tyree Henry nel ruolo di Bernie Hayes e Kaylee Hottle nel ruolo di Jia.



Nella descrizione di Godzilla e Kong - Il nuovo impero, firmata da Legendary Entertainment, il possente Kong e il temibile Godzilla dovranno affrontare una minaccia colossale ancora sconosciuta al mondo, mettendo in pericolo la loro stessa esistenza e la nostra. Il film approfondirà ulteriormente il rapporto tra questi due titani che hanno caratterizzato il mondo dei mostri al cinema ormai da parecchi decenni, e le loro origini oltre ai misteri di Skull Island.

In attesa dell'uscita del sequel, godetevi la nostra recensione di Godzilla vs. Kong, uscito nelle sale tre anni fa.

