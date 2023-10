Godzilla x Kong, il MonsterVerse continua a crescere con il nuovo prequel The Hunted

I fan del MonsterVerse di Legendary Pictures saranno contenti di sapere che l'attesa per Godzilla x Kong: Il nuovo impero, prossimo film della saga recentemente rinviato da Warner Bros al 2024 a causa degli scioperi di Hollywood, sarà allietata da una nuova storia prequel appena annunciata.

E no, non stiamo parlando della serie tv Monarch di Apple TV+, in arrivo a novembre e già sul mirino degli appassionati, ma della graphic novel Godzilla x Kong: The Hunted, un prequel ufficiale di Godzilla x Kong: Il nuovo impero appena annunciato da Legendary Comics, una divisione di Legendary Entertainment.

Secondo la sinossi ufficiale della serie a fumetti, Godzilla x Kong: The Hunted segue un cacciatore di trofei di Skull Island che "mette gli occhi sulla più grande preda di tutte le profondità della Terra Cava”. Il fumetto è stato annunciato tramite una campagna Kickstarter, e come parte di questa prevendita Legendary offre anche una seconda graphic novel chiamata Monarch: Declassified, un’antologia che vede il personaggio di Brian Tyree Henry, Bernie Hayes, rivelare “segreti classificati Monarch e antichi miti sui Titani”. La raccolta svelerà segreti di quattro Titani: Doug, Behemoth, Tiamat e un quarto mostro ancora da rivelare.

Ricordiamo che, oltre alla serie animata Skull Island (disponibile in streaming su Netflix), il 2023 vedrà anche l'uscita di Godzilla: Minus One, il nuovo film della saga ufficiale giapponese (slegato dal MonsterVerse occidentale) prodotto dalla Toho in occasione del 75esimo anniversario del personaggio.