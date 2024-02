Godzilla x Kong? È ispirato al cult del cinema buddy-movie, Arma Letale

Dopo aver anticipato che Godzilla x Kong includerà diverse versioni di Godzilla, il regista Adam Wingard ha spiegato che il nuovo film del MonsterVerse è ispirato ad un classico del cinema buddy-movie, ovvero Arma Letale.

In un'intervista con Empire, Wingard ha affermato che Arma letale del 1987 è uno dei suoi film polizieschi preferiti e che con questo suo nuovo film, sequel del suo Godzilla vs Kong del 2021, ha voluto incanalare la dinamica che muoveva l'avventura dei protagonisti poliziotti Martin Riggs di Mel Gibson e Roger Murtaugh di Danny Glover nei titani Godzilla e King Kong. Nelle parole dell'autore:

"Dopo il film precedente, Godzilla e King Kong sono giunti ad una sorta di tregua: il primo ha il controllo del mondo di superficie mentre Kong domina nella Terra Cava. Non è che si siano messi d'accordo a tavolino o che si siano detti: 'Okay, chiamami quando qualcosa va storto'... Credo che la dinamica delle relazioni disfunzionale che si creano nei film buddy-movie sia probabilmente la migliore per descrivere il rapporto tra Godzilla e Kong. Le mie influenze sono sempre legate agli anni ’80, e gli anni ’80 sono stati fondamentali per lo sviluppo di quel genere cinematografico. È una dinamica fatta di malintesi, e la comunicazione tra mostri non è molto semplice."

Per altri contenuti guardate il nuovo trailer di Godzilla x Kong: Il nuovo impero.