Godzilla x Kong incontra Godzilla Minus One: Adam Wingard e Takashi Yamazaki insieme

Dopo l'incontro con Christopher Nolan per parlare del suo ultimo film Godzilla Minus One, il regista giapponese Takashi Yamazaki è stato invitato a prendere parte alla campagna promozionale di Godzilla x Kong: Il nuovo impero, nuovo film del MonsterVerse di Warner Bros.

È certamente un grande momento per essere fan di Godzilla, dato che dopo il successo clamoroso di Godzilla Minus One - diventato non solo il più grande incasso giapponese al botteghino nord-americano ma anche il primo film della saga di Godzilla a vincere un Oscar grazie alla statuetta ottenuta per i migliori effetti speciali durante la 96esima edizione degli Academy Awards - tra poco arriverà nelle sale anche Godzilla x Kong: Il nuovo impero, sequel di Godzilla vs Kong.

Come potete vedere nel video disponibile in calce all'articolo, Takashi Yamazaki si è incontrato con Adam Wingard, regista di Godzilla x Kong, per una nuova featurette IMAX e discutere insieme della lunga eredità di Godzilla, dei loro ricordi personali del franchise, del loro diverso approccio ai due film più recenti della saga orientale e occidentale e tanto altro ancora. Se siete curiosi, potete riprodurre il filmato direttamente dal player in basso.

Ricordiamo che Godzilla x Kong uscirà il 28 marzo in Italia: il film include nel cast Rebecca Hall, Dan Stevens, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle, oltre ovviamente alle 'star' principali Godzilla e King Kong.

Per altri contenuti guardate il trailer di Godzilla x Kong firmato dalla Toho.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (DS) è uno dei più venduti di oggi.