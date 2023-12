Godzilla x Kong: Il nuovo impero, il trailer è vicino: ecco i nuovi poster

Dopo l’ultimo post su Instagram per Godzilla x Kong, sono stati pubblicati due nuovi poster ufficiali che ci avvicinano sempre di più al trailer del film.

Il trailer verrà mostrato in anteprima al CCXP 2023 di San Paolo per poi essere rilasciato subito dopo, il 3 Dicembre, online. I due nuovi poster mostrano le impronte, rispettivamente di Godzilla e Kong, che si sovrappongono al volto dei due Kaiju.

La trama del film recita: “Questo nuovo film fa seguito all'esplosiva resa dei conti di Godzilla vs. Kong con un'avventura cinematografica completamente nuova, che contrappone l'onnipotente Kong e il temibile Godzilla a una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, che mette in discussione la loro stessa esistenza - e la nostra. Il nuovo film epico approfondirà la storia di questi Titani, le loro origini e i misteri dell'Isola del Teschio e oltre, scoprendo la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all'umanità.”

Rebecca Hall (Dr. Ilene Andrews), Brian Tyree Henry (Bernie Hayes) e Kaylee Hottle (Jia) riprenderanno i loro ruoli dal film precedente, mentre Millie Bobby Brown e Alexander Skarsgård non torneranno. L’uscita del film è prevista per il 12 aprile 2024.

Qui potrete leggere le prime reazioni a Godzilla x Kong: il nuovo impero che sono arrivate dalle prime proiezioni di prova.