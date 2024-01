Godzilla x Kong - Il nuovo impero, svelato il rating del film MonsterVerse

Godzilla x Kong - Il nuovo impero arriverà nelle sale cinematografiche all'inizio della primavera e ora è stata ufficializzata anche la classificazione con la quale il film verrà distribuito. Dopo la battaglia contro MechaGodzilla nel precedente Godzilla vs Kong, i due titani sembrano aver raggiunto una forma di rispetto reciproco.

Un equilibrio che verrà messo alla prova in Godzilla x Kong - Il nuovo impero. Secondo una scheda di FilmRatings, il film è stato ufficialmente classificato come PG-13 per 'violenza e azione da parte di creature'. Un rating perfettamente allineato con i precedenti lungometraggi e il dettaglio sulla violenza legato alle creature significa che il film sarà costellato di scontri fra titani.



Il film uscirà nelle sale il 29 marzo con la regia di Adam Wingard - che ha promesso tanti riferimenti di Godzilla x Kong alla saga Toho - e Simon Barrett alla sceneggiatura. Diverse conferme nel cast, a partire da Rebecca Hall nel ruolo della dottoressa Ilene Andrews, Brian Tyree Henry nel ruolo di Bernie Hayes, e Kayle Hottle nel ruolo di Jia.

L'onnipotente Kong e il temibile Godzilla dovranno vedersela con una colossale minaccia nascosta sulla Terra che mette in pericolo la loro stessa esistenza, oltre a quella degli esseri umani. Il film approfondirà i misteri di Skull Island e le storie di entrambi i titani, per sempre legati all'umanità.



Scoprite altre scene inedite con i due kaiju nel trailer di Godzilla x Kong - Il nuovo impero.