Godzilla x Kong: Il nuovo impero, rinviato il sequel del MonsterVerse: quando uscirà?

Dopo la gioia delle prime immagini della serie tv prequel di Godzilla in arrivo su Apple TV+, i fan del MonsterVerse dovranno sopportare il dolore del rinvio di Godzilla x Kong: Il nuovo impero, sequel dell'amato Godzilla vs Kong.

Come riportato da Variety, infatti, a causa degli scioperi del sindacato degli attori SAG e del sindacato degli sceneggiatori WGA attualmente in corso a Hollywood ha spinto Legendary Pictures e Warner Brothers a rinviare la data d'uscita dell'atteso Godzilla X Kong: Il nuovo impero, che però fortunatamente non subirà un ritardo troppo esteso: in base al nuovo calendario fornito da Warner Bros, infatti, il sequel si sposta di un solo mese dal 14 marzo al 12 aprile 2024.

La notizia arriva insieme all'ufficialità del rinvio di Dune: Parte 2 al 2024, comunicata sempre da Variety e decisa da Warner Bros e Legendary sempre a causa degli scioperi sopracitati: sebbene entrambi i film siano prossimi al completamento, il proseguimento degli scioperi di sceneggiatori e attori significa che il cast all-star di Dune: Parte Due, così come quello di Godzilla x Kong: Il nuovo impero, non sarebbe in grado di fare attività stampa per il film, sponsorizzandone l'uscita di fronte al grande pubblico e causando un danno alla macchina promozionale allestita dalla major: le interviste, le apparizioni agli show serali e i post sui social contribuiscono notevolmente al successo di questi film ad alto budget, e per Warner Bros il male minore è il rinvio della data d'uscita.

Il cast di Godzilla x Kong include, tra gli altri, anche Dan Stevens, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.