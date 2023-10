Godzilla x Kong: Il nuovo impero, online il nuovo poster: scontro tra titani!

Come saprete il prossimo capitolo per il grande schermo dell'amato MonsterVerse di Legendary Pictures Godzilla x Kong: Il nuovo impero è stato rinviato al 2024 sulla scia del rinvio di Dune: Parte 2 a causa dello sciopero degli attori, ma il materiale promozionale per il film continua a circolare.

Alla Toy Fair di quest'anno tenutasi a New York City, come potete vedere nel post del social network X disponibile nel link della fonte che trovate in calce all'articolo, è emerso un nuovo poster di Godzilla x Kong: I nuovo impero che vede i due più grandi titani del MonsterVerse combattere uno accanto all'altro.

Il film seguirà gli eventi di Godzilla vs Kong, uscito nel 2021 in contemporanea al cinema e sulla piattaforma di streaming on demand HBO Max, e a seguito di quell'episodio questa volta vedrà Godzilla e King Kong come alleati: la nuova data d'uscita è fissata nei cinema di tutto il mondo per il 12 aprile 2024, con Adam Wingard ancora una volta alla regia dopo l'apprezzato crossover di due anni fa. Oltre al ritorno dell'autore, tanti ritorni anche nel cast, tra cui Rebecca Hall e Brian Tyree Henry, con Dan Stevens nel ruolo del protagonista.

Ricordiamo a tutti i fan del MonsterVerse che, prima dell'uscita di Godzilla x Kong: Il nuovo impero, la saga sarà ampliata dalla serie tv prequel spin-off Monarch: Legacy of Monsters, in uscita a novembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+, con una storia ambientata sia prima che dopo gli eventi di Godzilla di Gareth Edwards.