Godzilla X Kong: Il Nuovo Impero ci mostra, nel teaser, una nuova e temibile creatura

Il MonsterVerse, nato nel 2014 con il film Godzilla di Gareth Edwards sta per tornare con il nuovo titolo Legendary dedicato ai Kaijū e alla loro battaglia per la conquista del pianeta. Godzilla X Kong: Il Nuovo Impero si è mostrato in un teaser trailer che ne ha anticipato il titolo e una nuova creatura terrificante. Cerchiamo di capirci di più.

È di pochi giorni fa l’annuncio del titolo ufficiale del sequel di Godzilla Vs Kong, che oggi torna a far parlare di sé grazie a un teaser trailer dai toni epici e assolutamente macabri.

L’assaggio del nuovo film, che sarà diretto da Adam Wingard e vedrà protagonista tra gli altri Dan Stevens, ci mostra una nuova creatura troneggiare con posa minacciosa su un mare di ossa e sui teschi di Kong e Godzilla, preparandoci a quella che potrebbe essere un’epica battaglia contro un nuovo mostro di cui ancora ci è dato di sapere molto poco.

Sicuramente si tratta di una specie di scimmia e i suoi occhi azzurri che ci vengono mostrati in primo piano suggeriscono una qualche origine radioattiva del bestione.

I fan sulla rete hanno già aperto il dibattito per cercare di capire qualcosa di più sul nuovo villain della saga con le teorie più disparate che stanno prendendo prendendo piede dai pochi secondi di video disponibili.

Il film è programmato per uscire il 15 marzo 2024 con le riprese ormai terminate a novembre 2022 e il lavoro già in una fase di post-produzione che sarà probabilmente lunga e complessa.

In attesa di nuove informazioni in merito vi lasciamo alla visione del teaser di Godzilla X Kong : Il Nuovo Impero e alla recensione di Godzilla Vs Kong, il primo crossover del Monsterverse uscito nel 2021 e diretto sempre da Wingard.