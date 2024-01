Godzilla x Kong: Il nuovo impero, guardate i nuovi adorabili Funko Pop ispirati al film

Godzilla X Kong: Il nuovo Impero promette un'insolita alleanza mai vista prima per gli appassionati del genere e nell'attesa ( manca ancora qualche mese) di scoprire come i due kaiju affronteranno un nuovo villain possiamo "consolarci" con i nuovi Funko Pop ispirati ai personaggi del film! come PG-13

Se alcune figure sono adorabili ( vedi Suko il figlioletto di Kong), altre anticipano qualche elemento in più sul nuovo capitolo del MonsterVerse. Abbiamo avuto già modo di appurare attraverso le nuove clip di Godzilla X Kong che Godzilla subirà un "cambiamento di look": il lucertolone della saga Toho infatti assume una particolare colorazione rosa ( che potrebbe essere associata ad un update della sua potenza nucleare molto vicina ai raggi Gamma) che viene riprodotta come Funko Pop in due versioni: una normale e l'altra che cattura Godzilla intento a lanciare un vibrante raggio atomico rosa!

Attraverso i Funko Pop, inoltre, vengono preannunciati anche i nuovi villain del film: Shimo, un nuovo kaiju di colore viola e King Skar, un titano dagli occhi vitrei e dal pelo rosso fuoco che darà non poco filo da torcere a Godzilla e King Kong! In particolare King Scar, dalle prime immagini del trailer, appare come un orango molto molto violento e ciò non può che porre importanti basi nel franchise che si spinge verso orizzonti sempre più brutali: non a caso Godzilla x Kong sarà classificato con un rating di PG-13 per via dei numerosi e feroci scontri tra titani!