Godzilla x Kong Il nuovo impero, Adam Wingard: 'Prometto tanti riferimenti alla saga Toho'

Il 2023 è stato senza dubbio l'anno del grande successo di Godzilla Minus One, ma il regista Adam Wingard è sicuro che il suo nuovo film 'occidentale' Godzilla x Kong: Il nuovo impero farà i fan altrettanto felici.

Il regista, al secondo film nel MonsterVerse dopo l'apprezzato Godzilla vs. Kong, ha spiegato infatti di essere un grande appassionato dei film giapponesi di Godzilla, e nel corso di una recente intervista con Total Film ha spiegato che Il nuovo impero conterrà tanti riferimenti ai titoli originali della Toho, in particolare a quelli usciti nella tarda era Showa.

"Una delle cose incredibili di Godzilla è che il personaggio è esistito in così tanti toni e interpretazioni diverse nei film Toho", ha detto Adam Wingard a Total Film. "Sono un grande fan di tutto l'ampio spettro di queste versioni, e mi è sempre piaciuto molto in particolare il Godzilla della tarda era Shōwa. Ci sono così tante grandi idee in quei film, e lo vedi che si divertono tantissimo con questi personaggi. In Godzilla vs. Kong abbiamo voluto rendere omaggio a quella tradizione epica, includendo tante easter-egg per i fan più hardcore, e anche se non voglio rivelare nulla, ovviamente, se conosce i film Toho vi consiglio di tenere gli occhi aperti!”.

Godzilla x Kong: Il nuovo impero uscirà nei cinema il 12 aprile. Per saperne di più sul film, guardate il trailer ufficiale di Godzilla x Kong: Il nuovo impero.