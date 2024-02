Godzilla x Kong, grossi leak sulla trama: svelate sorprese inaspettate?

Dopo il trailer ufficiale di Godzilla x Kong: Un nuovo impero, sono state leakate alcune immagini che ci forniscono novità sulla trama del film.

Le immagini sono state eliminate e sono difficili da ritrovare ma, secondo quanto riporta Comicbook, tramite le foto si possono osservare dettagliatamente più personaggi: È presente la nemesi di Godzilla, Shimo, al fianco di Re Skar. Poi è confermata la presenza di altri due titani davvero importanti. Sarà sicuramente presente Tiamat, introdotta nella graphic novel del 2021 Godzilla Dominion, e inoltre ci sarà il ritorno di Mothra.

La sinossi di Godzilla x Kong: Un nuovo impero recita: “Questo nuovo film fa seguito all'esplosiva resa dei conti di Godzilla vs. Kong con un'avventura cinematografica completamente nuova, che contrappone l'onnipotente Kong e il temibile Godzilla a una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, che mette in discussione la loro stessa esistenza - e la nostra. Il nuovo film epico approfondirà la storia di questi Titani, le loro origini e i misteri dell'Isola del Teschio e oltre, scoprendo la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all'umanità.” Il film arriverà nelle sale italiane il 28 marzo 2024. Nel frattempo, è stato svelato anche il rating di Godzilla x Kong: Un nuovo impero.