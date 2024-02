Godzilla x Kong, il nuovo film MonsterVerse includerà diverse 'varianti' del re dei mostri

In attesa di capire se il giapponese Godzilla Minus One avrà un sequel, il regista Adam Wingard ha svelato nuovi dettagli sull'occidentale Godzilla x Kong: Il nuovo impero, prossimo capitolo della saga Warner Bros del MonsterVerse.

Il film, in arrivo al cinema in primavera, segnerà il ritorno sul grande schermo del franchise Legendary Pictures dopo il successo della serie tv live-action Monarch: Legacy of the Monsters, spin-off del primo Godzilla distribuito in esclusiva globale dalla piattaforma di streaming on demand Apple TV+, e secondo Adam Wingard includerà diverse 'varianti' di Godzilla: la storia del film riprenderà dopo che Godzilla e Kong hanno raggiunto un'intesa territoriale alla fine di Godzilla vs. Kong, ma entrambi dovranno diventare più forti ed 'evolversi' per affrontare una nuova minaccia

Parlando con la rivista Empire, infatti, il regista ha confermato che i due Titani dovranno allenarsi farsi trovare preparati ad affrontare la prossima grande minaccia, e per Godzilla questo 'allenamento' si tradurrà nella nuova forma rosa "Godzilla Evolved" vista nei materiali promozionali. Inoltre, sembra che ci saranno "molte versioni diverse di Godzilla" nel prossimo capitolo.

Per altri contenuti guardate i nuovi FUNKO POP di Godzilla x Kong: Il nuovo impero: il film è stato rinviato alla fine di marzo per evitare il confronto con l'altro grande titolo di Warner Bros, Dune: Parte 2, in uscita dal 28 febbraio.