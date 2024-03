Godzilla x Kong sarà l'ultimo film del MonsterVerse? Adam Wingard non ha finito

Dopo la pubblicazione del nuovo teaser trailer di Godzilla x Kong: Il nuovo impero, il regista Adam Wingard è stato interrogato sul futuro del famoso MonsterVerse di Warner Bros e Legendary Pictures.

L'autore, alla sua seconda esperienza con la saga dopo aver già diretto il precedente episodio Godzilla vs Kong, uscito nel 2021 durante la pandemia, nel corso di una nuova intervista con Discussing Film ha candidamente ammesso che gli piacerebbe completare una trilogia su Godzilla e Kong per completare la sua storia, e ha anticipato di avere già diverse idee su come potrebbe evolversi il MonsterVerse in futuro:

"L'idea è che, avendo già fatto due film, forse dovrei semplicemente andare avanti e fare anche il terzo perché, lavorando con questi personaggi, mi sono reso conto che potrebbe esserci una vera e propria trilogia su di loro. Penso decisamente che, rispetto a Godzilla vs Kong, in Godzilla x Kong: Il nuovo impero ci siano molti più elementi narrativi, e allo stesso tempo so di avere altre storie da raccontare su questi personaggi. Ma come sempre dipenderà da come si comporterà questo film, da quale sarà la risposta del pubblico e da come si svilupperanno le cose. So che sembra una risposta diplomatica del cavolo, ma ho detto la mia verità: ho ancora diverse storie da raccontare con Godzilla e King Kong, e sarei molto entusiasta di poter fare un nuovo film."

Attualmente le previsioni di incasso per Godzilla x Kong sono molto positive, quindi speriamo per Adam Wingard che le cose vadano nel verso giusto. Il film uscirà nelle sale italiane dal 28 marzo prossimo.

