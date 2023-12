Godzilla x Kong, c'è anche l'adorabile mini-Kong nel trailer ufficiale!

Godzilla x Kong: The New Empire è uno dei titoli più attesi del 2024, nonchè quinto capitolo dell'amatissimo Mosterverse. Warner Bros e Legendary Picture tentano il tutto per tutto nel nuovo trailer che ci mostra nuovi importanti particolari riguardo la trama e al nuovo "rapporto" tra i due mostri.

Dopo che le prime immagini di Godzilla x Kong avevano promesso un film di botte, questo elemento è stato confermato all'interno del nuovo trailer che da un necessario accenno a quella che sarà la trama del film che vedrà i due iconici mostri unire le forze per la nascita di un "Nuovo Impero". I due, infatti, faranno squadra per combattere una nuova minaccia incombente che rischia di attaccare il pianeta. Il film, come già annunciato, approfondirà ancor di più la storia dei due Titani e le loro avvincenti origini.

Alla regia del quinto capitolo del Mosterverse torna Adam Wingard, con l'aiuto alla scrittura di autori come Terry Rossio, Jeremy Slater e Simon Barrett. Oltre a tornare volti noti dello scorso film come Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle ci saranno anche delle interessanti nuove aggiunto al cast come Dan Stevens, Alex Ferns e Rachel House, che interpreteranno nuovi personaggi inseriti all'interno del Monsterverse. La pellicola arriverà in america il 12 aprile 2024 aggiungendosi al numero già enorme di pellicole nel quale figurano Kong e Godzilla.

Oltre al trailer, sono arrivate le prime reazioni a Godzilla x Kong. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!