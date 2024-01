Godzilla x Kong ha una nuova data d'uscita: ecco quando arriverà in sala!

Una novità molto importante per i fan del MonsterVerse, il franchise creato da Legendary e distribuito da Warner Bros. Il prossimo film in programma, Godzilla x Kong, ha ufficialmente una nuova data d'uscita, rispetto a quanto annunciato in precedenza. Il film è diretto da Adam Wingard, alla regia anche di Godzilla vs Kong del 2021.

Inizialmente previsto in primavera, Godzilla x Kong, in base a quanto si legge su The Hollywood Reporter, uscirà in anticipo il 29 marzo invece del 12 aprile. Il lungometraggio prende il posto di Mickey 17, il nuovo film di Bong Joon-ho, ritardato a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori.



Simon Barrett si è occupato della sceneggiatura dell'opera di Wingard, che in Italia uscirà con il titolo Godzilla e Kong - Il nuovo impero, e che metterà di fronte l'onnipotente Kong con il temibile Godzilla, e una minaccia che rischia di far scomparire entrambi insieme al pianeta Terra. Il film approfondirà gli argomenti legati ai Titani e Skull Island, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi straordinari esseri viventi e li ha legati in maniera indissolubile all'umanità. Secondo Adam Wingard, il villain di Godzilla x Kong è la parte peggiore dell'umanità.

Nel cast del film ci saranno Dan Stevens, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Alex Ferns e Rachel House. In attesa di poter vedere il film al cinema recuperate la recensione di Godzilla vs Kong, il quarto capitolo del MonsterVerse che proseguirà proprio a marzo con Godzilla x Kong: quest'ultimo sarà il trentottesimo film su Godzilla e il tredicesimo su King Kong.



