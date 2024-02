Godzilla x Kong, come nasce il guanto di King Kong? Potreste rimanere sorpresi

Nel trailer di Godzilla x Kong è facile notare l'elaborato guanto indossato da Kong. A quanto pare, la storia della sua origine è molto più semplice di quanto si crederebbe e a rivelarlo è un sorprendente messaggio!

Il regista Jason Eisener ha condiviso su X lo screen di una conversazione avvenuta tra lui e Adam Wingard, dietro alla macchina da presa proprio in Godzilla x Kong. "Ecco un messaggio che ho inviato ad Adam nel 2021. È incredibile vederlo prendere vita!", ha scritto l'autore del post. All'epoca dei fatti, Eisener aveva scritto: "Kong con un guanto d'acciaio sarebbe una figata", e l'amico aveva risposto con la reaction di un cuore.

Parlando con la rivista Total Film, Adam Wingard ha fatto riferimento proprio al guanto: "È piuttosto difficile dire qualcosa in più senza spoilerare niente, perché il personaggio ha una delle mie introduzioni preferite, tra tutte quelle che ho girato finora nei miei film. Quello che posso dire è che se fossi un bambino vorrei giocare con quella action figure! Sebbene la Apex non sia presente in modo letterale in questa storia, in un certo senso suggeriamo che la Monarch abbia assorbito gran parte della tecnologia della Apex dopo l'ultimo film. In qualche modo si insinua l'idea che il guanto di Kong potrebbe avere a che fare con la Apex".

Non dovremo attendere molto per conoscere la reale natura del guanto indossato da King Kong. L'uscita in sala di Godzilla x Kong - Il Nuovo Impero, inizialmente prevista ad aprile, è stata infatti anticipata.