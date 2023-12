Godzilla x Kong, chi è il villain del nuovo film del MonsterVerse?

Dopo lotte interminabili, è successo: Godzilla e King Kong hanno un nemico comune da combattere in Godzilla x Kong, nuovo capitolo del MonsterVerse che vede per la prima volta i due mostri pronti a unire le forze. Ma quanto è grande la minaccia che incombe sul mondo?

Nel trailer di Godzilla x Kong: The New Empire abbiamo un primo assaggio di Skar King, un gigantesco orango dal pelo arancione che appare molto, molto arrabbiato. Pur essendo simile a Kong, Skar King appare più magro e presenta braccia e gambe molto lunghe ma ciò che colpisce maggiormente sono i suoi occhi blu luminosi. Proprio il dettaglio degli occhi potrebbe rivelarsi un'arma (forse nucleare), non ancora svelata, ma molto importante nel conflitto contro i kaiju più famosi del cinema.

Skar King, però, ha dimostrato nelle clip estratte dall'anteprima, una certa intelligenza: l'orango dal ruggito profondo, infatti, indossa con fierezza la spina dorsale di un altro mostro sfoggiandola come un trofeo e come monito per chiunque osi sfidarlo. L'arduo compito toccherà a questo duo d'eccezione ma il vero potenziale di Skar King potrebbe rimanere nascosto fino all'arrivo del film nelle sale.

Nell'attesa potete fare un breve ripasso dei film del MonsterVerse da recuperare per vedere Godzilla x Kong.