Godzilla x Kong, chi è più alto? Scopriamo le dimensioni dei due colossali kaiju!

Vi siete mai chiesti quanto fosse alto Godzilla? E quanto Kong? I due kaiju sono colossali ma nel corso dei vari film, dalla saga Toho per il Re dei Mostri e il gigantesco primate al MonsterVerse, di cambiamenti ce ne sono stati.

Sappiamo chi è il più alto tra Godzilla e King Kong ma considerati le varie differenze tra i film ci toccherà analizzare i dati sparsi nel corso della filmografia dei mostri. Nel periodo Shōwa, Godzilla era alto 50 metri raggiungendo ben oltre il doppio nel periodo Heisei (fino al 1995). Il Re dei Mostri però si rimpicciolisce nel 1998 nel remake statunitense Godzilla di Roland Emmerich per poi tornare nel MonsterVerse più alto che mai arrivando a sfiorare quasi i 120 metri.

Il percorso di crescita di King Kong appare simile: nel film del 1933 è alto quasi 18 metri e la sua altezza nella versione Toho aumenta sfiorando i 45 metri. Nel secondo capitolo del MonsterVerse, il primate si rimpicciolisce ed è alto 31 metri per poi arrivare a una dimensione più o meno definitiva in Godzilla vs Kong dove è alto circa 100 metri, una scelta necessaria per rendere lo scontro tra i due mostri quasi alla pari.

Godzilla, dunque, è più alto di King Kong ma per la nuova alleanza stretta tra i due kaiju in Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero non necessiterà di questi confronti: attualmente al cinema, il nuovo capitolo del MonsterVerse omaggia Godzilla Minus One come tassello fondamentale per il regista Adam Wingard.

