Godzilla vs Kong, Warner Bros. svela il nuovo logo ufficiale del crossover

Nel video d'annuncio del nuovo piano di distribuzione ibrida di Warner Bros. Pictures, dove veniamo informati dell'uscita in contemporanea al cinema e su HBO Max dell'intero listino 2021 della compagnia, la major ha anche rivelato il nuovo logo ufficiale dell'attesissimo crossover Godzilla vs Kong.

Questa volta per altro sembrerebbe quello definitivo, essendo mostrato a cinque mesi dall'uscita (per ora) ufficiale del film di Adam Wingard in sala e in streaming. Il font è molto più grande e imponente e i colori in background richiamano quelli del Predatore Alpha e del Re dei Primati, cioè un azzurro elettrico e un arancione tramonto.



La sinossi del film, lo ricordiamo, recita così: "In un nuovo mondo in cui uomo e mostro ora coesistono, Monarch deve aprire la strada ad un futuro prospero al fianco dei Titani , tenendo sotto controllo l'umanità. Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per la guerra iniziano ad organizzare malvagia cospirazione, minacciando di spazzare via tutta la vita sul pianeta. Nel frattempo, sull'isola di Skull, una strana attività sismica attira contemporaneamente l'attenzione di Godzilla e Kong".



Godzilla vs Kong vede nel cast Alexander Skarsgard, Eiza Gonzalez, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Ziyi Zhang e Lance Reddick, per un'uscita prevista nelle sala e su HBO Max il 21 maggio 2021.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo al nostro speciale su Godzilla vs Kong.