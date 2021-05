Godzilla vs Kong: Warner Bros. rilascia su Youtube i primi 10 minuti del film

Godzilla vs Kong è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi e su HBO Max all'inizio di quest'anno, e ora che il crossover della Legendary Pictures è finalmente uscito anche in digitale, la Warner Bros ha deciso di rilasciare i primi dieci minuti del film online.

Con il film che si è rivelato il più grande film di MonsterVerse fino ad oggi, infrangendo record al botteghino e dando ai fan la tanto attesa battaglia per la supremazia dei kaiju, sono in molti ora a chiedersi quale sarà il futuro di Godzilla, Kong e degli altri mostri giganti che compongono questo popolarissimo franchise.

Proprio per coinvolgere ulteriormente gli spettatori, la Warner Bros Entertainment ha rilasciato i primi dieci minuti della titanica battaglia tra Godzilla e Kong utilizzando il suo account YouTube ufficiale, dando così ai fan che devono ancora vedere il film, la possibilità di dare uno sguardo alla pellicola, e permettendo tra l'altro, a chi già l'ha visto, di rivivere le straordinarie scene di apertura di questra travolgente guerra tra kaiju.

Ovviamente, Godzilla e Kong non erano soli nella loro lotta per la supremazia, sappiamo sin dall'inizio infatti che due sono costretti a collaborare per combattere il doppelganger meccanico noto come Mechagodzilla, un nemico di lunga data di Godzilla che fa la sua primo apparizione qui nel MonsterVerse.