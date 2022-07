Godzilla vs. Kong, Warner Bros. accusa Zack Snyder e coinvolge il film di Adam Wingard

Secondo quanto si legge in un report di Rolling Stone, Zack Snyder sarebbe una figura 'alla Lex Luthor', al comando di legioni di troll sul web, pronti ad eseguire i suoi ordini. E un'accusa specifica riguarda Godzilla vs. Kong, diretto da Adam Wingard, e pubblicato su HBO Max una settimana dopo Zack Snyder's Justice League.

Ora Warner Bros. sostiene che Adam Wingard abbia contattato personalmente Snyder per chiedergli di dire ai suoi fan di smetterla di bombardare negativamente il suo film ma Snyder avrebbe rifiutato categoricamente. Snyder nega questa versione, affermando che questa conversazione con Wingard non è mai esistita.



"Inoltre, non controllo i miei fan. Hanno la loro volontà e le loro opinioni; mi date davvero troppo credito" ha ribattuto il regista.

In ogni caso il presunto attacco nei confronti di Godzilla vs. Kong pare che non abbia avuto effetto, dato che il film di Wingard è salito rapidamente in cima alle classifiche streaming sin dalla sua pubblicazione.



Ma la campagna della Snyder Cut è stata manipolata? Il report accusa Zack Snyder di essere un burattinaio dei suoi fan e afferma che la maggior parte dei profili social che chiedevano la versione di Justice League del regista erano fake.

Sarà davvero così? In ogni caso sul sito trovate la nostra recensione di Godzilla vs Kong, diretto da Adam Wingard.