Godzilla vs Kong, Warner anticipa il film del MonsterVerse: ecco la nuova data di uscita

Godzilla vs Kong arriverà prima del previsto. Dopo aver trovato un accordo con Legendary Pictures per distribuire il film in contemporanea nelle sale americane e su HBO Max, Warner Bros. ha infatti deciso di anticipare l'uscita del film del MonsterVerse di ben due mesi.

Prevista inizialmente per il prossimo 21 maggio, la pellicola di Adam Wingard farà il suo debutto il 26 marzo 2021. La nuova data, riservata al momento solamente al mercato americano, potrebbe fare comodo ad un'eventuale riapertura dei cinema italiani, che con la firma del nuovo DPCM dovranno rimanere chiusi fino al prossimo 5 marzo.

Godzilla vs Kong è stato realizzato con un budget stimato di 200 milioni di dollari, la stessa cifra che Netflix ha offerto per aggiudicarsi i diritti di distribuzione in seguito al rinvio dello scorso anno, operazione poi bloccata da Warner in vista della release sulla propria piattaforma streaming.

Diretto da Adam Wingard, il film vedrà i due iconici giganti a confronto in una spettacolare battaglia. Mentre uno squadrone si imbarca pericolosamente in un terreno inesplorato, portando alla luce dei nuovi indizi sulle origini dei Titani e sulla sopravvivenza dell'umanità, una cospirazione minaccia di spazzare via tutte le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della Terra per sempre.