Godzilla vs Kong vs Tenet: il monster movie supera Christopher Nolan al box office!

Nelle scorse ore si è registrato un forte segnale di crescita per il botteghino USA, con Godzilla vs. Kong che in soli dieci giorni di programmazione nei cinema ha superato il totale di Tenet di Christopher Nolan diventando il film con il maggior incasso dall'inizio della pandemia COVID-19.

Il blockbuster diretto da Adam Wingard, che in Italia arriverà in digitale a maggio, negli Stati Uniti ha saputo incassare ben $60 milioni di dollari in 10 giorni. Certo si è registrato anche un calo significativo rispetto alla sua forte apertura di cinque giorni - ieri il film ha accumulato solo 3,88 milioni di dollari, una differenza negativa del 67% rispetto a venerdì scorso - ma bisogna ricordare che i cinema statunitensi operano ad una capienza delle sale bloccata al 25% (che sale al 50% nelle zone considerate più a rischio, come Los Angeles, San Francisco e in tutti i cinema del Texas) e soprattutto che Warner Bros. ha anche distribuito il film contemporaneamente su HBO Max, dove per altro ha superato i numeri di Justice League e Wonder Woman 1984.

Dato il forte calo di questo fine settimana è improbabile che Godzilla vs Kong riesca a diventare il primo film a superare i $100 milioni di dollari negli Stati Uniti dall'inizio della pandemia, ma a livello internazionale è sulla buona strada per diventare il primo film di Hollywood a superare i $400 milioni di dollari: Tenet in piena pandemia era stato in grado di arrivare a 365 milioni di dollari, mentre l'ultimo film hollywoodiano a spingersi oltre i 400 milioni è stato Bad Boys for Life.

Attualmente, Godzilla vs. Kong può godere di una forte affluenza dai mercati asiatici come la Cina, che sono tornati a pieno regime, mentre in Europa la situazione è ancora bloccata. Ad oggi, nell'era covid, solo due film hanno incassato oltre $ 500 milioni al botteghino globale: si tratta di Detective Chinatown 3 (uno stratosferico box office da 686 milioni di dollari) e Hi, Mom (addirittura 821 milioni) entrambi distribuiti in Cina durante il capodanno locale.