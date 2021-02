Godzilla vs Kong vs Dragon Ball vs Pokemon: il poster che ha fatto impazzire i fan!

Nelle scorse ore è diventato virale sui social network un doppio fan-poster in grado di reinterpretare alcune famose scene di Dragon Ball e Pokemon ispirandosi alle prime scene di Godzilla vs Kong.

L'atteso film del MonsterVerse della Warner Bros., che debutterà a marzo sul servizio di streaming HBO Max, ha monopolizzato l'attenzione dei fan nelle ultime settimane in qualità di primo grande blockbuster del 2021: in calce all'articolo potete trovare due 'remix' delle locandine ufficiali della pellicola della Legendary Pictures, una che mostra lo scontro Goku vs Vegeta e una dedicata al Pokemon Charizard.

Godzilla vs Kong sarà distribuito negli Stati Uniti a partire dal 31 marzo, e vista la decisione di Warner Bros. Italia di distribuire Wonder Woman 1984 in digitale nel nostro paese, è possibile che anche il nuovo capitolo del MonsterVerse seguirà una distribuzione simile.

Sequel dei due lungometraggi di Godzilla e di Kong: Skull Island, il film vedrà le due leggende scontrarsi in una battaglia spettacolare mentre il destino del mondo è in bilico: Kong e i suoi protettori intraprendono un pericoloso viaggio per trovare la vera casa del Re delle Scimmie, e con loro c'è anche Jia, una giovane ragazza orfana con la quale Kong ha stretto un legame unico e potente. Sulla loro strada però arriverà un Godzilla infuriato, che scatenerà morte e distribuzione in giro per il mondo. Ma l'epico scontro tra i due titani - istigato da forze invisibili - è solo l'inizio di un grosso mistero che giace nel profondo del nucleo della Terra.

