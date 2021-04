Godzilla vs Kong, Universal prende in giro Warner Bros: 'Noi ci siamo arrivati prima'

Per celebrare l'uscita di Godzilla vs Kong negli Stati Uniti le iniziative non sono di certo mancate da parte di Warner Bros., ma quella pensata dalla Universal Pictures non è da meno in fatto di genialità.

Con un tweet arrivato nelle scorse ore, la major ha infatti condiviso un breve filmato del famoso Il trionfo di King Kong, in originale King Kong vs Godzilla, classico del filone monster-movie uscito nel 1962. Il commento, che potete leggere in calce all'articolo, recita: "Ci siamo arrivati per primi".

Per chi non lo sapesse - ma potete rimediare con la nostra guida ai franchise di Godzilla e King Kong - King Kong vs. Godzilla è un film kaiju giapponese degli anni '60 diretto da Ishiro Honda, prodotto e distribuito in Giappone dalla Toho Studios ma da Universal Pictures negli Stati Uniti. Si tratta del terzo film della serie Godzilla e il primo di due film prodotti da Toho con King Kong, e ha rappresentato anche il debutto dei due personaggi in un film a colori.

La trama del film vede Godzilla risvegliato da un sottomarino americano, mentre una compagnia farmaceutica cattura King Kong per usi promozionali: ovviamente il tutto culmina con uno scontro, una battaglia suggestiva sul Monte Fuji. Tra l'altro la versione distribuita dalla Universal (nel 1963, ad un anno dall'uscita giapponese) arrivò nei cinema pesantemente modificata, con scene aggiuntive dirette da Thomas Montgomery.