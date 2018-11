Godzilla vs. Kong, ufficialmente al via le riprese dell'atteso crossover

Ve lo avevamo appena quattro giorni fa, ma oggi arriva la conferma dalle prime foto dall'allestimento del set: sono ufficialmente cominciate le riprese dell'attesissimo Godzilla vs. Kong, crossover tra i due giganteschi mostri alpha nella mani della Warner Bros. che si scontreranno nel 2020.

A differenza di quanto riportato in precedenza, però, le riprese sembrano essere iniziate principalmente in quel di Honolulu, presso l'Hawaii State Capitolo Bulding, visto che nei pressi dell'edificio sono stati avvistati molti veicoli militari e tanti membri della crew.



Le riprese si svolgeranno anche ad Atlanta e comprenderanno un cast formato da Millie Bobby Brown (già in quello di Godzilla: King of the Monsters), Alexander Skarsgård, Eiza González, Julian Dennison e Brian Tyree Henry. La sceneggiatura della pellicola è stata scritta a più mani da Terry Rossio (Pirates of the Caribbean), Patrick McKay e J.D. Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer (The Kingkiller Chronicles), Cat Vasko (Queen of the Air), T.S. Nowlin (The Maze Runner, Pacific Rim: Uprising) e J. Michael Straczynski (World War Z).

I dettagli su questo atteso film sono tenuti anch'essi top-secret ma è chiaro che i due leggendari mostri finiranno per scontrarsi sul grande schermo, come suggerisce il titolo. L'ultima fatica di Wngard dietro la macchina da presa è il bistrattato adattamento di Death Note per Netflix.

Come dicevamo, il prossimo in uscita sarà Godzilla: King of the Monsters. In una recente intervista, il regista della pellicola, Michael Dougherty, aveva dichiarato: “Il mondo sta reagendo a Godzilla nella stesso modo in cui reagirebbe a ogni incidente terrificante, esagerando nella propria reazione. C’è una paranoia diffusa e infinite speculazioni sul fatto se lui sia veramente da solo lì fuori o se siamo minacciati da altri della sua specie”. Durante il panel al Comic-Con 2018, il filmaker ha confermato che nel film vedremo Rodan, Mothra, King Ghidorah e potenzialmente anche altre sorprese che adesso non sono state svelate e che faranno la felicità degli appassionati.

Godzilla vs. Kong ha una data d’uscita fissata al 22 maggio 2020 nelle sale statunitensi, quasi un anno dopo il precedente capitolo Godzilla: King of the Monsters, in uscita il 30 maggio 2019 nelle sale italiane.