Godzilla vs Kong, un tweet cela un indizio su un prossimo film in arrivo?

Godzilla vs. Kong è uscito lo scorso anno e i fan di entrambi i Titani si domandano se e quando arriverà un nuovo capitolo del franchise. Ora un recente tweet dall’account ufficiale di Godzilla sembra alimentare le speranze e suggerire che l’arrivo del prossimo film non è poi così lontano.

Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, sul profilo ufficiale di Godzilla è comparsa l'immagine di un orologio, ma per i fan potrebbe essere più di questo ovvero un segno di un nuovo film in arrivo.

Dando un'occhiata più da vicino all'immagine, sembra che possa provenire da un film di Godzilla più classico, il che potrebbe solo significare l’arrivo di un film appena rimasterizzato come il recente Godzilla originale del 1954 uscito in 4K. C’è da notare che questa foto proviene dall'account ufficiale di Toho per il franchise di Godzilla e non da nessuno dei profili collegati al MonsterVerse, quindi le speculazioni si susseguono.



Alla domanda sul futuro dei film di Godzilla, Akito Takahashi, Head of Project Development di TOHO, ha risposto a Collider: "Potrebbe esserci qualcosa in uscita dal Giappone, potrebbe esserci qualcosa dagli Stati Uniti, potrebbe esserci una collaborazione, siamo incerti. Siamo entusiasti di scoprirlo anche noi".



In attesa di saperne di più vi lasciamo con la nostra recensione di Godzilla vs Kong, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa criptica immagine condivisa sui social!