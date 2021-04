Godzilla vs Kong trionfa: su HBO Max superati Justice League di Snyder e Wonder Woman 1984

Successo senza precedenti per Godzilla vs. Kong che è ormai diventato il film col maggior incasso di sempre dall'inizio della pandemia di coronavirus che aveva congelato le sorti delle pellicole uscite nelle sale cinematografiche. Non solo, il film di Adam Wingard sta battendo ogni risultato dei film precedentemente usciti su HBO Max.

Con un incasso da oltre 48 milioni di dollari Godzilla vs. Kong ha conquistato il box-office americano, ma la notizia è che sta continuando a macinare numeri da record sulla piattaforma HBO Max. Samba TV ha mostrato come oltre 3.6 milioni di spettatori hanno guardato almeno cinque minuti di Godzilla vs. Kong, numeri che sono superiori ai 2.2 milioni ottenuti da Wonder Woman 1984 nel weekend di Natale e anche di Zack Snyder's Justice League che aveva totalizzato 1.8 milioni di visualizzazioni nei suoi primi quattro giorni. Il prossimo blockbuster ad arrivare su HBO Max sarà Mortal Kombat, il 23 aprile.

In termini di incassi al box-office invece Godzilla vs. Kong ha spazzato via Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins. Il film di Adam Wingard è arrivato ormai ai 300 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre Wonder Woman 1984 si era fermato a 166 milioni di dollari globali. Ovviamente, all'epoca in cui il film di Jenkins uscì c'erano molte meno sale aperte per via della seconda ondata di coronavirus (e dopo gennaio sarebbe arrivata la terza ondata).

Godzilla vs Kong è già diventato un simbolo per la ripartenza dei cinema. "Questo film rappresenta un modo per riportare lentamente le persone all'interno di un ambiente social," ha comunicato Josh Grode, CEO di Legendary Entertainment. "Stiamo tornando al cinema imparando che non ci ammaleremo; sono questi i passaggi che seguiremo nei prossimi due o tre mesi per tornare alla vita di tutti i giorni. Questo film sta permettendo a molte persone di fare il primo passa".