Godzilla vs Kong, il trailer ricreato con la colonna sonora del 2019: guarda le immagini

Ha già ottenuto milioni di visualizzazioni il trailer di Godzilla vs Kong, l'attesissimo crossover in uscita nel marzo 2021. Le spettacolari immagini hanno letteralmente rapito i fan, incrementando ulteriormente l'hype. Si può pensare di migliorare un filmato del genere? Qualcuno ci ha provato, cambiando la colonna sonora.

Come possiamo vedere nel video all'interno della notizia, sul canale YouTube AON Edit è apparsa una nuova versione del trailer di Godzilla vs Kong, ispirata al precedente film Godzilla: King of the Monsters. Le immagini sono state rimontate in modo leggermente diverso rispetto al trailer ufficiale, ma il cambiamento più sostanziale è un altro: l'aggiunta del brano Clair de Lune di Claude Debussy, che caratterizzava il trailer del 2019.

Mentre nel trailer di Godzilla vs Kong la musica comunica emozioni forti, adrenaliniche, la colonna sonora in questa nuova versione è più d'atmosfera, e in alcuni momenti riesce a provocare nello spettatore la pelle d'oca.

Con l'uscita del trailer, i fan hanno cominciato a speculare su quella che potrebbe essere la trama del film. In molti sembrano convinti che Godzilla sarà il villain della situazione. Chissà se prima dell'uscita arriveranno altri trailer o filmati a confermare, o magari a smentire, questa sensazione.

Per altri approfondimenti, intanto, rimandiamo all'analisi completa del primo trailer ufficiale di Godzilla vs Kong.