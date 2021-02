Godzilla vs Kong, il trailer pronto a frantumare un record Marvel: ecco quale

Il trailer di Godzilla vs Kong potrebbe presto sottrarre lo scettro dalle mani del Marvel Cinematic Universe. Al momento Godzilla vs Kong è il quarto film di Hollywood più apprezzato su YouTube con 1,5 milioni di like. Davanti a lui un terzetto di tutto rispetto ad appannaggio dell'MCU. L'obiettivo del film di Adam Wingard è salire su quel podio.

"Quando si dirige un grande film come questo, ci vogliono anni fuori dalla tua vita! Si tratta di un processo lungo e difficile che a volte non abbia mai fine! Guardate la mia barba prima e dopo il film, avevo a malapena i capelli grigi e ora sembro un fottuto Babbo Natale! Ma niente mi ha ringiovanito più della possibilità di guardare l'entusiasmo generato dal trailer online nei numerosi video di reazione dei fan [...]" ha dichiarato Adam Wingard.



Godzilla vs Kong è pronto per uscire nei cinema e debuttare su HBO Max il prossimo 31 marzo. A dicembre Warner Bros. ha annunciato che tutti i loro film del 2021 sarebbero usciti nelle sale e su HBO Max sarebbero usciti lo stesso giorno.

Il cast di Godzilla vs Kong, sequel di Godzilla II - King of the Monsters e Kong: Skull Island, comprende Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri.



Il titanico duello di Godzilla vs Kong avrà un vincitore a sorpresa alla fine del film? Sulla carta non dovrebbe esserci partita, visto che Godzilla sembra avere molte più armi a disposizione.

Su Everyeye trovate la nostra analisi del trailer di Godzilla vs Kong, che ha entusiasmato tantissimo i fan.