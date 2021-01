Godzilla vs Kong, il trailer mostra l'incredibile arsenale a disposizione di Kong!

Ieri è stato distribuito finalmente il primo trailer di Godzilla vs Kong, nuovo capitolo del franchise legato a due fra i maggiori e iconici titani della storia del cinema, pronti a darsi battaglia e scontrarsi in quella che si preannuncia come un duello epico e mai visto. I fan non vedono l'ora di poter assistere allo scontro sul grande schermo.

Il trailer ha soprattutto fatto luce sull'incredibile arsenale di armi a disposizione di King Kong. Grazie a quanto visto in Kong: Skull Island, l'enorme gorilla è in grado di usare gli oggetti come delle armi. Il video mostra come Kong utilizzerà delle armi ben precise per contrastare le esplosioni nucleari generate da Godzilla.



L'ultima volta che abbiamo visto Kong in azione era impegnato ad usare pale di un'elica, alberi e molti altri oggetti in grado di arrecare danni ai nemici.

Tuttavia ora sembra che il personaggio abbia acquisito maggior intelligenza, non solo dal punto di vista tattico ma anche per quanto concerne un uso sapiente e consapevole delle armi a disposizione, senza che vi sia traccia d'improvvisazione.

L'arma più impressionante che si evince osservando il trailer sembra essere l'ascia che usa per bloccare il getto atomico di Godzilla, mostrando un incredibile adattamento del gorilla.

Godzilla vs Kong, diretto da Adam Wingard, comprende nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Shun Oguri. Se non l'avete ancora visto scoprite il trailer di Godzilla vs Kong!



