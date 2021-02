Godzilla vs Kong, il titanico duello avrà un vincitore a sorpresa?

Guardando il primo trailer di Godzilla vs Kong, molti fan hanno già emesso il verdetto: il gigantesco rettile avrà la meglio sul poderoso gorilla. Nonostante sia diffusa la teoria che Godzilla e Kong possano allearsi per sconfiggere una minaccia ancora più terribile, nello scontro fra i due titani sembra quasi che il destino di Kong sia segnato.

Secondo molti appassionati il potere nucleare di Godzilla lo rende difficile da sconfiggere, oltre alle dimensioni più imponenti rispetto a Kong.

E il trailer non ha di certo fatto guadagnare punti allo scimmione. Tuttavia Kong ha dimostrato un'elevata intelligenza e una capacità d'improvvisazione e tempi di reazione sin da Kong: Skull Island.



Ed è stato confermato che il personaggio vedrà queste qualità maggiormente sviluppate in Godzilla vs Kong.

Ricordiamo che King Kong è l'ultimo sopravvissuto di una particolare specie di scimmie giganti, configurandolo all'interno dell'ecosistema Kaiju. Kong parte sicuramente con alcuni aspetti di base a suo vantaggio.

E magari il duello potrebbe concludersi come in King Kong vs Godzilla del 1962, quando lo scontro finale venne vinto da Kong nonostante partisse da una posizione di svantaggio.

Grazie ad uno stile di combattimento brutale Kong riuscì a prevalere su Godzilla. Potremmo davvero assistere a Kong che sconfigge Godzilla e diventa ufficialmente King Kong? Voi cosa ne pensate?



Scoprite su Everyeye l'analisi completa del trailer ufficiale e il set Funko POP! di Godzilla vs Kong.