Godzilla vs Kong, svelato un altro ritorno nell'atteso crossover

Dopo aver pregustato uno scontro epico nella nuova sinossi, sembra che uno dei film più attesi dell'anno, Godzilla vs Kong, riporterà sullo schermo un altro personaggio chiave del franchise. Stiamo parlando del Dr. Houston Brooks, visto per la prima volta in Kong: Skull Island nel 2017.

Interpretato da Corey Hawkins, Houston Brooks è un sismologo che viene reclutato dalla Monarch per rintracciare la mostruosa scimmia sull'isola misteriosa. Alla fine del film, scopre la verità e la storia delle creature titaniche come Godzilla.

Il personaggio è poi tornato, stavolta interpretato da Joe Morton nel successivo Godzilla II - King of the Monsters, anche se il film non chiarisce mai che si tratta della stessa persona, molto più avanti negli anni.

In ogni caso, in Godzilla vs Kong Houston Brooks potrebbe avere un ruolo molto più importante, poiché sembra che il film riporterà l'azione su Skull Island, la "casa" di Kong, e quindi dovrebbe avere conoscenze specifiche che potrebbero rivelarsi utili per tutti.

Non sarà comunque l'unico ritorno. Rivedremo infatti anche Millie Bobby Brown nei panni di Madison Russell e Kyle Chandler nel ruolo di suo padre Mark. Faranno parte del cast anche Alexander Skarsgård, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.

L'arrivo nelle sale di Godzilla vs Kong era inizialmente previsto per i primi mesi del 2020, ma è stato poi posticipato a novembre, con una decisione presa qualche mese prima della pandemia di coronavirus. In Godzilla vs Kong il regista Adam Wingard ha promesso distruzione e violenza ai massimi livelli.