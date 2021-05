Godzilla vs Kong: svelato quando sarà disponibile per l'home-video in Italia!

Godzilla vs Kong è arrivato in Italia in digitale solo da pochi giorni, ma Warner Bros. ci ha già comunicato quando sarà disponibile nelle varie edizioni home-video.

Il nuovo capitolo del MonsterVerse diretto da Adam Wingard, regista che con molta probabilità tornerà del franchise con il rumoreggiato sequel Son of Kong, in Italia sarà disponibile nel corso del mese di giugno e, per la gioia di tutti i collezionisti, si presenterà nei formati dvd, blu-ray, 4K UHD e Steelbook 4K UHD: il giorno esatto purtroppo non è ancora stato deciso, dunque rimanete sintonizzati per tutte le novità.

Ricordiamo che Godzilla vs Kong ha per protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Kyle Chandler e racconta l'epico scontro tra i due mitici avversari, destinati ad affrontarsi in una spettacolare battaglia senza precedenti mentre il destino del mondo è in bilico: Kong e i suoi protettori intraprenderanno infatti un viaggio pericoloso per trovare la vera casa del Re delle Scimmie, ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. La battaglia tra i due titani, istigata da forze invisibili, è solo l'inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Nel cast anche Brian Tyree Henry, Eiza González, Julian Dennison e Demián Bichir. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Godzilla vs Kong, il primo crossover del MonsterVerse.