Godzilla vs Kong, svelato il finale originale del film del MonsterVerse

Durante una recente sessione di domande e risposte su Reddit, durante la quale ha aperto ad un suo ritorno nel MonsterVerse dopo il successo di Godzilla vs Kong, il regista Adam Wingard ha rivelato il finale originale con cui aveva in mente di concludere il film.

"Il finale originale mostrava solo Godzilla mentre nuotava nell'oceano, ma ci sembrava che non si legasse adeguatamente alla storia di Kong" ha dichiarato Wingard.

La domanda in questione probabilmente è nata dal fatto che, diverso tempo fa, lo stesso regista aveva rivelato di aver filmato abbastanza materiale per realizzare un cut di Godzilla vs Kong della durata di 5 ore, dunque non sorprende che sia stato concepito più di un finale. Sfortunatamente per i fan che vorrebbero vedere il progetto nella sua interezza, tuttavia, Wingard ha già affermato di non essere interessato a una director's cut.

Arrivato a quasi 400 milioni di incassi nonostante la pandemia e la distribuzione simultanea nel catalogo di HBO Max, Godzilla vs Kong arriverà in Italia in esclusiva digitale da giovedì 6 maggio: come sempre, il film sarà disponibile per l'acquisto e il noleggio su tutte le principali piattaforme digitali.

