Godzilla vs Kong, dopo il successo Adam Wingard apre al suo ritorno nel MonsterVerse

"Il MonsterVerse al momento è a un bivio. Spetta al pubblico farsi avanti e dimostrare se sono desiderati altri film". Adam Wingard aveva commentato così l'ipotesi di proseguire il franchise anche dopo lo scontro tra i due iconici giganti, e a successo di Godzilla vs Kong sembrano esserci tutte le carte in regola perché ciò accada.

Durante una recente sessione di domande e risposte su Reddit, durante la quale si è discusso di vari aspetti riguardanti il film, il regista ha inoltre confermato che lui stesso sarebbe in prima linea per dirigere un eventuale altro film del MonsterVerse.

Come rivelato dal produttore Alex Garcia ancora prima dell'uscita di Godzilla vs Kong, inoltre, sappiamo che Legendary Pictures ha già pianificato alcune storyline in vista di un'eventuale continuazione. "Abbiamo una sorta di team dedicato al franchise con cui abbiamo lavorato duramente per costruire questo mondo in cui le mitologie siano tutte intrecciate, creando una mitologia più grande che ci permetta di andare avanti e in cui esistono storie che proseguano anche oltre questo film" aveva dichiarato Garcia.

Per avere un'idea più precisa sul futuro del MonsterVerse non ci resta che attendere l'uscita italiana di Godzilla vs Kong, in arrivo il prossimo 6 maggio in esclusiva sulle principali piattaforme digitali. Al momento sembra dunque esclusa la possibilità di vedere il fil al cinema.