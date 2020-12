Godzilla vs. Kong in streaming? La Legendary Pictures pretende una cifra mostruosa

Il possibile debutto in streaming di Godzilla vs Kong potrebbe costare caro a Warner, considerando le ultime notizie riguardanti le volontà di Legendary Pictures.

La casa di produzione, che ha finanziato per il 75% sia il nuovo capitolo del Monsterverse sia l'atteso Dune di Denis Villeneuve, sarebbe disposta a lasciare il campo libero ad HBO ma solo a determinate condizioni. Per Godzilla vs. Kong parliamo di una richiesta pari a 250 milioni di dollari, secondo le ultime indiscrezioni.

Il che appare ironico, considerando che WarnerMedia ha appena rifiutato 200 milioni da Netflix per la distribuzione del film. Il piano sempre più concreto è quello di dirottare i due giganteschi mostri su HBO (di proprietà Warner) così da assicurarsi per lo meno un sostanziale incremento degli abbonamenti, oltre agli incassi del cinema.

La strategia non sembra proprio piacere a Legendary, che a quanto pare avrebbe considerato di fare causa a Warner, non essendo stata informata dei nuovi piani per il 2021. Un accordo dovrà essere trovato, ma di sicuro il colpo di testa di Warner, costretta a placare gli animi sia dei produttori sia dei registi e degli attori, non è piaciuto proprio a tutti.

Vi rimandiamo alle anticipazioni su Godzilla vs Kong, ricordandovi che la data di uscita al momento è il 21 maggio 2021.