Godzilla vs Kong: dopo lo straordinario successo, ecco due nuovi poster di Mechagodzilla

Sebbene i fan italiani siano rimasti molto delusi per l'uscita ritardata al 6 maggio per Godzilla vs Kong, la Warner Bros ha deciso di lanciare due nuovi poster che mostrano una nuova interpretazione del doppelganger metallico del re lucertola.

Il futuro del MonsterVerse è ancora incerto, visto che nessun film con Godzilla o Kong è stato annunciato dopo dopo l'arrivo del crossover kaiju che ha letteralmente distrutto il mondo. C'è da sottolineare che Godzilla vs Kong ha raggiunto eccezionali risultati, non solo al botteghino, in quanto ha garantito anche un gran numero di nuovi clienti al servizio streaming di HBO Max dove è approdato lo scorso 31 marzo. Sembra ormai chiaro che questo film di Legendary Pictures potrebbe essere uno dei film kaiju più popolari di tutti i tempi e per tale ragione sembra chiaro che in un prossimo futuro, dovranno essere annunciati nuovi capitoli di questo MonsterVerse.

Nel frattempo l'account Twutter Kaiju News Outlet ha condiviso due nuovi poster che evidenziano la nuova incarnazione di Mechagodzilla, che è apparsa per la prima volta nel film del 1974, Godzila vs Mechagodzilla, che ha un ruolo davvero significativo nella battaglia finale tra la lucertola gigante e l'incontenibile primate. Mechagodzilla, nel film, è stato creato utilizzando i resti di King Ghidorah, che è stato demolito da Godzilla in King of the Monsters. I creatori della bestia non sono in grado di controllare la nuova creazione meccanica e naturalmente i risultati in tal senso sono più che prevedibili.