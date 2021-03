Godzilla vs. Kong: ecco la statuina da collezione dedicata a Godzilla

Godzilla vs. Kong è già uscito nelle sale cinematografiche cinesi risollevando un po' le sorti del box-office di questo inizio 2021, ma intanto arrivano sul web le informazioni per gli oggetti da collezione dedicati al film prodotto da Warner Bros. e Legendary Pictures. Il film diretto da Adam Wingard sarà nelle sale statunitensi a partire da oggi.

La nuova statuina da collezione dedicata a Godzilla è stata prodotta da Prime 1 Studio e si tratta del busto del mostro da 30" che lo vede posizionato sulla cima dell'Hollow Earth Temple. Nelle foto che potete visualizzare interamente su BleedingCool si possono notare l'accuratezza dei dettagli della statua ma il prezzo non è certo dei più economici. Questo sarà di 1599$ e la sua uscita sul mercato dovrebbe avvenire tra luglio e ottobre 2022. Tuttavia, se ve la sentite potete accaparrarvela già oggi eseguendo un pre-ordine e lasciando un acconto di 159.90$ sul sito di Prime 1 Studio.

Intanto, come accennato prima, Godzilla vs. Kong ha debuttato nelle sale cinematografiche cinesi ottenendo un ottimo successo di pubblico. Il film ha esordito nei cinema cinesi incassando ben 21.5 milioni di dollari. Secondo quanto riportato da Deadline, si tratta del miglior debutto per un film di Hollywood da quando è iniziata la pandemia. Il nuovo capitolo del MonsterVerse è stato proiettato su 42.482 schermi e ha ottenuto uno share dell'88%. Se prendiamo in considerazione anche gli altri 37 paesi in cui la pellicola è già disponibile per la visione, tra cui Taiwan, Russia, Australia e Corea, Godzilla vs Kong punta ora a un esordio internazionale da oltre 90 milioni di dollari.

Stando alle previsioni del sito, dunque, il film di Adam Wingard supererà di gran lunga i 53 milioni di dollari ottenuti da Tenet di Christopher Nolan nel suo weekend di apertura, firmando così il miglior debutto internazionale in tempo di pandemia.