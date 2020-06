Godzilla vs Kong, la sinossi svela chi sarà il sovrano dei mostri?

Una nuova particolare sinossi di Godzilla vs Kong, sembra anticipare quello che potrebbe rivelarsi il vincitore dell'epico duello a cui assisteremo nel film di Adam Wingard. Molti dei Titani che fanno parte del MonsterVerse hanno King nel loro nome ma pare che il vero Re dei mostri sarà uno tra Godzilla e Kong, i due titani più iconici.

"Mentre il gigantesco Kong incontra l'inarrestabile Godzilla, il mondo osserva per vedere chi di loro due diventerà il Re dei Mostri" recita la sinossi.

Godzilla non è mai stato nominato come King Godzilla, a differenza di Kong, conosciuto ufficialmente come King Kong. Secondo alcuni questo sarebbe già un indizio che rivelerebbe il nome del vincitore finale di uno scontro che si preannuncia davvero titanico.



Per scoprirne di più dovremo aspettare l'uscita del trailer del film, quarto capitolo del MonsterVerse creato da Legendary, dopo Godzilla, Kong: Skull Island e Godzilla: King of the Monsters.

La produzione del film potrebbe riprendere nei prossimi mesi e sembrava inizialmente che la pellicola venisse distribuita nelle sale a partire dal maggio 2021, nel periodo in cui vedremo anche Matrix 4.

Tuttavia pare che la data di novembre 2020 sia stata confermata.

Il cast del film ritroverà alcuni dei personaggi del precedente capitolo, su tutti Kyle Chandler e Millie Bobby Brown.

Nel frattempo la nuova sinossi ufficiale anticipa uno scontro epico mentre secondo il regista Godzilla vs Kong vedrà violenza e distruzione ai massimi livelli.