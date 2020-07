Godzilla vs Kong, è questo il primo sguardo alla battaglia fra i mostri?

Nonostante i vari ritardi accumulati da Godzilla vs Kong, i fan restano in trepidante attesa di quello che sarà sicuramente un colossal straordinario. Una nuova immagine di questo scontro leggendario negli ultimi giorni si è diffusa sul web, accrescendo ulteriormente l'hype di quanti sperano di poter vedere presto il film al cinema.

Secondo le ultime informazioni in nostro possesso è certo che Godzilla vs Kong sarà una pellicola per famiglie e che non uscirà prima del 2021. Il film infatti era previsto inizialmente per marzo 2020, poi era stato spostato novembre, per poi essere definitivamente rinviato al prossimo anno.

La nuova immagine che mostra la lotta tra i due titani, secondo un utente Twitter non sarebbe un'immagine promozionale del film, bensì sarebbe un'immagine desunta dal retro di una scatola contenente giochi e action figure che verranno messe in vendita in concomitanza dell'uscita della pellicola nelle sale cinematografiche. La linea di merchandising risulta chiaramente già pronta da tempo e può aiutarci ad avere un'idea ben più chiara delle fattezze dei due mostri e dell'intensità del loro scontro.

La sinossi ufficiale del film recita: "In un nuovo mondo in cui uomo e mostro ora coesistono, Monarch deve aprire la strada ad un futuro prospero al fianco dei Titani , tenendo sotto controllo l'umanità. Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per la guerra iniziano ad organizzare malvagia cospirazione, minacciando di spazzare via tutta la vita sul pianeta. Nel frattempo, sull'isola di Skull, una strana attività sismica attira contemporaneamente l'attenzione di Godzilla e Kong".

