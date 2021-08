Godzilla vs Kong, uno sguardo alla battaglia di Hong Kong in una nuova concept art

Nei mesi scorsi il pubblico ha assistito all'epico Godzilla vs Kong, e il film sarà presto disponibile anche in streaming su HBO Max. Le nuove immagini pubblicate sul web dal concept artist Matt Allsopp ci permettono adesso di dare un altro sguardo alla genesi del quarto film del MonsterVerse.

Godzilla vs Kong è disponibile in 4K Ultra-HD e Blu-ray, e nella concept art visibile anche in calce alla notizia possiamo conoscere degli aspetti inediti della battaglia notturna tra Godzilla e Kong nel terzo atto del film, ambientata a Hong Kong. Notiamo infatti che, nei progetti iniziali di Matt Allsopp, Kong doveva essere molto più piccolo di Godzilla. Se così fosse stato, in attesa del futuro del MonsterVerse, la battaglia (e il film in generale) sarebbe stata molto diversa.

"Le leggende si scontrano in Godzilla vs Kong mentre questi mitici avversari si incontrano in una spettacolare battaglia, con il destino del mondo in bilico" recita la sinossi del film. "Kong e i suoi protettori intraprendono un pericoloso viaggio per trovare la sua vera casa, e con loro c'è Jia, una ragazza orfana con cui ha stretto un forte legame. Ma si ritrovano inaspettatamente sulla strada di un Godzilla infuriato, che sparge un'ondata di distruzione in tutto il mondo. L'epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l'inizio del mistero che giace nel profondo del nucleo della Terra."