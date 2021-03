Godzilla vs. Kong: la sfida tra titani si accende nei nuovi poster della Warner Bros.

L'epico scontro di titani è più vicino che mai, e in attesa di Godzilla vs Kong che approderà nelle sale internazionali il prossimo 26 marzo, la Warner Bros. ha rilasciato non uno ma ben due nuovi poster, che hanno letteralmente fatto impazzire i fan.

La lotta tra i due supermostri sembra essere sempre più intesa e il regista Adam Wingard ha rivelato a Collider di voler tener nascosti più possibile i dettagli più significativi di questa pellicola:

"Credo che con un film come questo, sia importante che le persone non sappiano troppo, sai, come se non volessi rovinare troppe cose. Tipo, non penso nemmeno che dovrebbero essere rilasciati altri trailer prima dell'uscita, perché è come, io ... sai, anche se abbiamo mostrato solo la punta dell'iceberg, quando si tratta di ciò che c'è nel film, è come se tu volessi ancora conservare tutte queste grandi sorprese e questi grandi momenti per colpire nel modo più efficace possibile".

Insomma, sembra dunque che ci sia ancora molto da scoprire su questo nuovo capitolo del Mosterverse. Ricordiamo che Godzilla vs. Kong è il sequel di Godzilla: King of the Monsters, uscito nelle sale cinematografiche nel 2019. Al momento non sono ancora chiari i piani per la distribuzione italiana, ma probabilmente il film seguirà la stessa linea prescelta dalla Warner Bros. per altre produzioni tra cui Wonder Woman 1984, Fino all'ultimo indizio e Tom & Jerry.

